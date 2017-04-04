 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.682
  • Altın 147,974
  • Dolar 3,6507
  • Euro 3,8880
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Yangın sonucu mutfakta zarar oluştu

» »
Yangın sonucu mutfakta zarar oluştu
Gazimağusa’da, dün Big Boss isimli iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Gazimağusa’da, dün Big Boss isimli iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Polisten yapılan açıklamada, mutfak bölümündeki yangının fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu çıktığı, yangında mutfakta zarar oluştuğu kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kalp yetmezliği sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti...28 Mart 2017 Salı 14:50
  • 50 yaşındaki Küçük'ten 4 gündür haber alınamıyor!27 Mart 2017 Pazartesi 11:17
  • Gazimağusa’da 32 kilo gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi26 Mart 2017 Pazar 12:31
  • Balcı: "Mağusa'da kent sağlığı ciddi tehdit altında"26 Mart 2017 Pazar 11:47
  • Kanunsuz uyuşturucu tasarrufundan 2 kişi tutuklandı25 Mart 2017 Cumartesi 11:05
  • Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’nde Ressamlar halkla birlikte sanatsal üretimler yaptı25 Mart 2017 Cumartesi 08:45
  • Mağusa’da olaylı gün20 Mart 2017 Pazartesi 12:18
  • Acil kan aranıyor!13 Mart 2017 Pazartesi 14:49
  • TKP Yeni Güçler örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor12 Mart 2017 Pazar 13:17
  • Mağusalı kadınlardan çağrı: Kadınlar güçlerini birleştirmeli!11 Mart 2017 Cumartesi 12:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti