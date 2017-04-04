Yangın sonucu mutfakta zarar oluştu

Gazimağusa’da, dün Big Boss isimli iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Polisten yapılan açıklamada, mutfak bölümündeki yangının fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu çıktığı, yangında mutfakta zarar oluştuğu kaydedildi.
Gazimağusa’da, dün Big Boss isimli iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Polisten yapılan açıklamada, mutfak bölümündeki yangının fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu çıktığı, yangında mutfakta zarar oluştuğu kaydedildi.
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