Yangın sonucu zeytin ağaçları yandı

Dün saat 16:00 sıralarında, Erdemli köyü ovasında, elektrik trafosu katalizörlerinin patlaması neticesinde çıkan yangın sonucu Mehmet HASTAĞ’a ait 3 dönüm biçilmemiş arpa, Halil TÜTÜNCÜOĞLULARI’na ait 4 dönüm alan içerisindeki kuru otlar ile 6 zeytin ağacı yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Yine dün, saat 20:00 sıralarında, Düzova’da Kemal HACIVELİ’nin kullanımında bulunan biçerdöverin egzozundan çıkan kıvılcım sonucunda çıkan yangın neticesinde Emine HUBEYLİ’ye ait iki dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
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