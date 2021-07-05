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Yangın tamamen kontrol altında: bilanço ise ağır!

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Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Arakapas'ta başlayan ve bugün akşama kadar devam eden yangın, 55 kilometrekarelik alanı küle çevirdi ve Limasol ile Larnaka'daki yerleşim yerlerine yayıldı.
Yangın tamamen kontrol altında: bilanço ise ağır!

Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Arakapas'ta başlayan ve bugün akşama kadar devam eden yangın, 55 kilometrekarelik alanı küle çevirdi ve Limasol ile Larnaka'daki yerleşim yerlerine yayıldı. Yangında 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi evlerini tahliye etti.

 Rum İtfaiyesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangında aktif bölge kalmadığı, sadece bölge bölge küçük alevlenmelerin bulunduğu, soğutma çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

 

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