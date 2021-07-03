YANGIN... Tatar Anastasiadis'i aradı.. "Yardıma Hazırız" dedi...

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerimi ileterek yangına müdahale için yardım teklifinde bulundum.

İşte Tatar'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerimi ileterek yangına müdahale için yardım teklifinde bulundum.

Trodos'un Limasol'a bağlı Arakapa bölgesinde başlayan ve şiddetli rüzgarla bölgeye yayılan yangın , "insani konular en büyük hassasiyetimizdir, bu gibi durumların dini, dili, ırkı olmaz, Güney komşumuz dilerse yardıma hazırız" şeklinde kendisine açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerinde bulundum.