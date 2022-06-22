Canlı yayına bağlanan Oğuz, şunları kaydetti:

“İyi haber yok ne yazık ki. Batı ve Doğu istikametine doğru yangın hızla devam ediyor. Ağıllar köyü şu an net bir şekilde yangının hedefinde. Havadan 3 helikopter, 2 uçak müdahale ediyor. Alan çok büyük, müdahalede zorlanıyoruz. Yangın Tatlısu istikametine doğru ilerliyor. Türkiye’de de yangın olduğundan daha fazla helikopter ya da uçak gönderilmesi mümkün değil. Kendi imkânlarımızla yangını söndüreceğiz. En büyük sorun da hava şartları.