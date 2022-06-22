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Yangın Tatlısu istikametine doğru ilerliyor!

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangınla ilgili son gelişmeleri Gündem Kıbrıs’la paylaştı.
Yangın Tatlısu istikametine doğru ilerliyor!

Canlı yayına bağlanan Oğuz, şunları kaydetti:

“İyi haber yok ne yazık ki. Batı ve Doğu istikametine doğru yangın hızla devam ediyor. Ağıllar köyü şu an net bir şekilde yangının hedefinde. Havadan 3 helikopter, 2 uçak müdahale ediyor. Alan çok büyük, müdahalede zorlanıyoruz. Yangın Tatlısu istikametine doğru ilerliyor. Türkiye’de de yangın olduğundan daha fazla helikopter ya da uçak gönderilmesi mümkün değil. Kendi imkânlarımızla yangını söndüreceğiz. En büyük sorun da hava şartları. 

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