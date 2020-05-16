Yangın tehlikesine karşı uyarı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede son günlerde hava sıcaklığının yükselmesinin, özellikle orman ve tahıl alanlarındaki yangın olasılığını artırdığını belirtti.

Yapılan açıklamada, üreticilerin bu dönemde tahıl hasatına yol kenarlarından başlamasının, oluşabilecek yangın tehlikesini en aza indireceği kaydedildi.

Üreticilerin ayrıca, hasat sırasında kullandıkları araçlarda bulundurdukları yangın söndürücüleri kontrol ederek, çalışır durumda olmalarına dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.

“Vatandaşlarımızın ise seyahatleri sırasında yangına yol açabilecek faaliyetlerde bulunmamaları ve yangın tespit etmeleri durumunda hemen polis ve itfaiyeyi bilgilendirmeleri oluşabilecek zararı en az indirecektir” denilen açıklamada, halkın, yangın mevsimine girilen bu günlerde gereken duyarlılığı göstererek, sorumlulukla hareket etmesinin büyük önem arzettiği vurgulandı.