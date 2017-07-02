Yangın yaklaşık 1500-2000 dönüm arazide etkili oldu

Kalkanlı’da öğle saatlerinde başlayan orman yangının 1500-2000 dönüm alanda etkili olduğu bildirildi.

Yangının güney ucu kontrol altına alındı. Tamamının ise bir kaç saat içerisinde kontrol altına alınması bekleniyor.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini, yangını söndürmek için canla ve başla çalıştıklarını belirtti.

Fırat, arazi şartları ve değişik yönlerden esen rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediğini, sık orman ağaçlarının da etkisiyle yangının geniş alana yayıldığını ifade etti.

Fırat, yangının yerleşim birimlerine sıçrama ihtimali bulunmadığını, güney ucunu kontrol altına aldıklarını, orta kesimlerde de yer yer uçakların müdahale ettiğini kaydetti.