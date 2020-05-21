  • BIST 103.188
  • Altın 379,213
  • Dolar 6,7854
  • Euro 7,4620
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Yangın zanlısı Osman Billuroğlu için 1 gün tutukluluk verildi

» »
Yangın zanlısı Osman Billuroğlu için 1 gün tutukluluk verildi
Yangın zanlısı Osman Billuroğlu için 1 gün tutukluluk verildi

Son günlerde meydana gelen yangınlar konusunda süren soruşturmalar neticesinde 17 Mayıs tarihinde Serdarlı- Gönendere anayolunda, üç farklı noktada kömür yakacağı atmak suretiyle kasti yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Osman Billuroğlu Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru Geçitkale Polis Karakolu’nda görevli Vedat Bilginaylar’ın olayla ilgili ifade vermesinin ardından Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı için 1 gün tutukluluk emri verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTO: “Kısmi Mesai Ve Ücret Desteği İhtiyacı Karşılamaktan Uzak”21 Mayıs 2020 Perşembe 12:50
  • Gana'da Kovid-19 Vaka Sayısı 6 Bini Aştı21 Mayıs 2020 Perşembe 12:40
  • Yangın zanlısı Osman Billuroğlu için 1 gün tutukluluk verildi21 Mayıs 2020 Perşembe 12:35
  • Türk-Sen’den Hükümete Eleştiri21 Mayıs 2020 Perşembe 12:29
  • LTB: Lefkoşa genelindeki oyun grupları hizmete hazır21 Mayıs 2020 Perşembe 12:04
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı21 Mayıs 2020 Perşembe 11:57
  • Saner yangınlar ve Covid-19 mücadelesi konularında konuştu21 Mayıs 2020 Perşembe 11:28
  • Buran: “Arabada sigara içmek yasaklanmalı”21 Mayıs 2020 Perşembe 11:20
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, KTAMS heyetini kabul etti21 Mayıs 2020 Perşembe 11:17
  • Akçay Muhtarlığı çocukları sevindirecek21 Mayıs 2020 Perşembe 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti