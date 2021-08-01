Yangına mangal közü sebep oldu!

Bugün saat 04:55 sıralarında Çınarlı Kavşağı- Mallıdağ arası yol üzerinde bulunan evde, mangal yaktıktan sonra mangal içerisinde bulunan közü soğuduğunu sandıktan sonra çöp bidonuna dökmesi üzerine yangın çıktı.
Yangında 8 dönümlük alanda bulunan selvi ve yabani zeytin ağaçları zarar gördü.
Olay yerine gelen Geçitkale İtfaiye ekipleri ve köylüler tarafından yangın söndürüldü. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.(MHA)
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