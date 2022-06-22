Yangına sebebiyet veren 2 kişi tutuklandı, yangın devam ediyor

İHMALKARLIK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERME
21.06.2022 tarihinde, 13:00-14:00 saatleri arasında, Tatlısu-Ağıllar köyleri arasında bulunan H.K.(E-53)’ya ait orman evinde, H.K’nin direktifi ile A.Ş.(E-28) kullanımındaki kepçe ile bahse konu orman evinin yollarında yapılan temizlik sonrası konu kepçeyi yol içerisinde park halinde bıraktığı esnada, gerekli emniyet tedbirlerini almaması nedeniyle akü kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiş ve yangın rüzgarın etkisiyle yol kenarından ormanlık alana sirayet etmiştir.
Çıkan yangın sonucu bahse konu kepçe tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Ormanlık alana yayılan yangın söndürme çalışmaları halen devam etmektedir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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