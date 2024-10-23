Yangında Apartmanın kundaklandığı ortaya çıktı, 3 tutuklu!

Haspolat'ta bir apartmanın merdiven boşluğunda bugün saat 03.00 sıralarında meydana gelen yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada kapsamında, S.M.A.E.(E-25) ve İ.E.G'nin (E-20) henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı konu apartmanın içerisine girerek, tasarruflarında bulundurdukları yakıcı bir malzeme ile bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları ve çıkardıkları yangın neticesinde, apartman sakinlerinden Derrick Bamfo AMPOMAH'ın (E-24) yaşamını yitirmesine ve Jonathan Maukle ADJABENG'in (E-24) ise ağır şekilde yaralanmasına sebep oldukları tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.T.(E-42) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.