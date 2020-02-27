  • BIST 110.418
  • Altın 326,481
  • Dolar 6,1779
  • Euro 6,7870
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Yangında bayılan köpek kalp masajıyla kurtarıldı

» »
Ankara’da çıkan yangında dairede mahsur kalarak fenalaşan köpek, dakikalarca kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.
Yangında bayılan köpek kalp masajıyla kurtarıldı

Ankara’da çıkan yangında dairede mahsur kalarak fenalaşan köpek, dakikalarca kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Yenimahalle ilçesi Emekevler 92 Sitesi’ndeki bir dairede saat 01:30 sıralarında yangın çıktı. Salonda başlayan yangın kısa sürede evi sararken apartman sakinleri binayı boşaltıp itfaiyeye haber verdi. 

Dumandan etkilenen bir kadın sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kedi ve köpek sağ kurtarıldı

İtfaiye ekipleri dairede mahsur kalan bir kedi ve köpeği de kurtardı. Kalbinin durduğu anlaşılan ‘Eva’ adındaki köpeğe önce vatandaşlar sonra da sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Birkaç dakikalık masajın ardından nabzı geri getirilen Eva, veteriner kliniğine kaldırıldı.

Yangından fazla etkilenmeden dışarı çıkarılan kedi de kontrol amaçlı veterinere götürüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs (Covid-19): Görevimiz Tehlike filminin İtalya'daki çekimleri durduruldu26 Şubat 2020 Çarşamba 22:55
  • 55 yıl önce çaldığı bira kupasını, ABD’den Almanya’ya, ait olduğu bira fabrikasına yolladı26 Şubat 2020 Çarşamba 22:32
  • Mercedes, yeni aracını tanıttı26 Şubat 2020 Çarşamba 19:37
  • Adnan Oktar davası | Ayça Pars örgütün yapısını anlattı: 'Aşkım' demeyen dayak yiyordu26 Şubat 2020 Çarşamba 19:34
  • Johnny Depp’le 'selfie’nin bedeli 10 bin lira26 Şubat 2020 Çarşamba 19:15
  • Haluk Levent: Johnny Deep’ten daha pahalıyım26 Şubat 2020 Çarşamba 19:14
  • Koronavirüs'ün ticari etkisi haftalık 26 milyar dolar26 Şubat 2020 Çarşamba 19:09
  • 2 hafta önce ‘Dünyanın en yaşlı erkeği’ ilan edilen kişi hayatını kaybetti25 Şubat 2020 Salı 23:10
  • Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti25 Şubat 2020 Salı 20:18
  • Dünya plank rekoru: Sekiz saat 15 dakika 15 saniye25 Şubat 2020 Salı 20:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti