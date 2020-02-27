Yangında bayılan köpek kalp masajıyla kurtarıldı

Ankara’da çıkan yangında dairede mahsur kalarak fenalaşan köpek, dakikalarca kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.
Yenimahalle ilçesi Emekevler 92 Sitesi’ndeki bir dairede saat 01:30 sıralarında yangın çıktı. Salonda başlayan yangın kısa sürede evi sararken apartman sakinleri binayı boşaltıp itfaiyeye haber verdi.
Dumandan etkilenen bir kadın sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kedi ve köpek sağ kurtarıldı
İtfaiye ekipleri dairede mahsur kalan bir kedi ve köpeği de kurtardı. Kalbinin durduğu anlaşılan ‘Eva’ adındaki köpeğe önce vatandaşlar sonra da sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Birkaç dakikalık masajın ardından nabzı geri getirilen Eva, veteriner kliniğine kaldırıldı.
Yangından fazla etkilenmeden dışarı çıkarılan kedi de kontrol amaçlı veterinere götürüldü.
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