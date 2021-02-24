  • BIST 1.483
  • Altın 415,415
  • Dolar 7,2165
  • Euro 8,7487
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Yangından çocuğu kurtarmak için 3. kattan aşağıya attı(video)

»
Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde  5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairede mahsur kalan küçük çocuk, yerde açılan battaniyeye atılarak kurtarıldı.
Yangından çocuğu kurtarmak için 3. kattan aşağıya attı(video)

Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde  5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairede mahsur kalan küçük çocuk, yerde açılan battaniyeye atılarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.

8e4504ec-0bd6-480d-a881-c81a55239648.jpgEkipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu.

(T24)

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pervin Buldan: Soylu'nun, milletvekilimizin Gare'ye gittiğine dair sözleri yalan23 Şubat 2021 Salı 18:45
  • Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları TCG Çeşme gemisini taciz etti23 Şubat 2021 Salı 17:04
  • Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkı haksız izolasyona maruz kalmaya devam ediyor22 Şubat 2021 Pazartesi 20:37
  • Erdoğan: Berat Bey’in talihsizliği, damat sıfatının başarısının önüne geçirilmesi22 Şubat 2021 Pazartesi 20:18
  • THY günlük 596 uçuşla Avrupa zirvesindeki yerini bırakmadı22 Şubat 2021 Pazartesi 13:15
  • Türkiye'de Rakının fiyatı 19 yılda yüzde 2000 arttı22 Şubat 2021 Pazartesi 10:02
  • Erdoğan, Ruhani ile görüştü: ABD yaptırımlarının kalkması için fırsat penceresi açıldı22 Şubat 2021 Pazartesi 00:28
  • Adil Karaismailoğlu’ndan KKTC Karayolu Master Planı paylaşımı (video)22 Şubat 2021 Pazartesi 00:25
  • CHP'den yeni Berat Albayrak soruları: Damadı kimler susturuyor; 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti?21 Şubat 2021 Pazar 22:56
  • Lojistik firması sahibi: 5 Mart’tan sonra aşı temini hızlanacak21 Şubat 2021 Pazar 20:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti