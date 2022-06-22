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Yangından dolayı Mersinlik köyü boşaltılıyor

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Yangından dolayı Mersinlik köyü boşaltılıyor
Yangından dolayı Mersinlik köyü boşaltılıyor

Yangından dolayı Mersinlik köyü boşaltılıyor

Mersinlik deresinde ‘Elma Bahçesi’ olarak bilinen bölgede dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangın Halil Kartal’ın iş aracına temizlik yaptığı sırada, kısa devre oluşması sonucu meydana geldi.

İş aracının tamamen yanmasının ardından yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Yangının vadide ve sarp bölgede olması kara araçlarının müdahalesini zorlaştırıyor.

Yangına Türkiye’den gelen bir uçak ile 2 helikopter müdahale etti. Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye bu sabahın ilk ışıklarına kadar ara verildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Günün ağarmasıyla birlikte, havadan müdahale yeniden başladı. Türkiye’de de büyük yangınlar olması nedeniyle yangın söndürme uçağı oraya giderken, 2 helikopterin müdahalesi aralıksız olarak devam ediyor.

MENDERES MENDO ŞENGÜL DUMANDAN ETKİLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına havadan müdahale sürüyor...

Karada ise yangına dozerle müdahale eden sürücü Menderes Mendo Şengül dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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