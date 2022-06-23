Yangından zarar görenler için Yardım Komitesi kuruldu

vatandaşlara yardım amacıyla bir komite kurulduğunu açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yangından etkilenenlere yardım etmek isteyenlerin 0533 863 20 89 nolu telefondan kendisine ulaşabileceğini belirterek, yangından zarar görenler ve ihtiyaçlı vatandaşlara yardım amacıyla bir komite de kurulduğunu duyurdu. Cahitoğlu, duyarlı vatandaşların Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı, Tatlısu Belediyesi tarafından kurulan komiteye de başvurabileceğini kaydetti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kaymakamlıklar, İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Dairesi’nden temsilcilerden oluştuğunu belirten Cahitoğlu, yangının ilk anından itibaren koordine içinde çalışıldığını belirtti.