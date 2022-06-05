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Yangını ‘ezan okuyarak’ söndürmeye çalıştılar: O anlar sosyal medyada gündem oldu

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Pakistan'ın Karaçi kentinde bir binada çıkan yangın sırasında çekilen bu video, sosyal medyada gündem oldu.
Yangını ‘ezan okuyarak’ söndürmeye çalıştılar: O anlar sosyal medyada gündem oldu

Pakistan’ın Karaçi kentinde çok katlı bir binada çıkan yangının ardından bölge halkının yangını söndürmeye çalışmak yerine ezan okuduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

2 Haziran günü meydana gelen olayda, çok katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken, binada yaşayanların çoğu kendilerini dışarı attı. Ancak hasta ve yaşlı bazı kişilerin yangında mahsur kaldığı bildirildi. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verirken, itfaiyecilerin olaya müdahale ettiği sırada çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saat süren müdahalesi sonrası yangın üst katlara sıçramadan ve binayı tamamen kaplamadan söndürüldü.

Ancak bu süreçte içeride yakınları olan kişiler farklı bir yönteme başvurdu. Bina çevresindekiler toplanarak yangını söndürmeye çalışmak yerine ezan okumaya başladı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoyu ilk paylaşan isim İngiltere’de yaşayan Pakistanlı Imtiaz Mahmood oldu. Mahmood, “Dün Karaçi’de Jail Chowringhee yakınlarındaki bir süpermarkette yangın çıktı. Yangını söndürmek için kolektif bir şekilde ezan okundu. Ancak işe yaramadı” ifadelerini kullandı.

Bazı kişiler ise Pakistan halkına destek oldu ve zor zamanlarda ezan okumanın işe yarayacağını savundu. Halkın, yangın sırasında verdiği tepkinin ‘normal’ olduğunu belirtti.

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