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Yangının nedeni belli oldu

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Ağırdağ'da dün saat 23:45'te meydana gelen yangınla ilgili polis açıklama yaptı.
Yangının nedeni belli oldu

Ağırdağ'da dün saat 23:45'te meydana gelen yangının nedeni belli oldu. Yangın rüzgarın etkisi ile elektrik hatlarının birbirlerine temas etmesi neticesinde çıkan kıvılcımlar sonucu meydana geldi.

Ağırdağ’da, dün saat 23:45'te Benek Sokak üzerinde şiddetli rüzgarın etkisi ile elektrik hatlarının birbirlerine temas etmesi neticesinde çıkan kıvılcımlar neticesinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 350 dönümlük alan içerisinde bulunan çam ağaçları, maki bitki örtüsü ile Laden Sokak ve Yasemin Sokak üzerinde bulunan dört evin çatıları ile bir adet salon araç tamamen yanarak zarar meydana geldi. Yangına, polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri, askeri personel, bölge halkı, bölge belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.

 
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