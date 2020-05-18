  • BIST 101.534
  • Altın 388,902
  • Dolar 6,8525
  • Euro 7,4064
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Yangının Yaşandığı Alanda Soğutma Çalışmaları Sürüyor… 5 Bin Hektardan Fazla Alanın Yandığı Tahmin Ediliyor

» »
Yangının Yaşandığı Alanda Soğutma Çalışmaları Sürüyor… 5 Bin Hektardan Fazla Alanın Yandığı Tahmin Ediliyor
Yangının Yaşandığı Alanda Soğutma Çalışmaları Sürüyor… 5 Bin Hektardan Fazla Alanın Yandığı Tahmin Ediliyor

Tepebaşı ile Kalkanlı bölgesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yangının yaşandığı alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kontrol altına alınan bölge içerisinde zaman zaman alevlenmelerin yaşandığı alanda itfaiye ekiplerinin yürüttüğü soğutma çalışmaları devam ediyor.  

Yangında 5 bin hektardan fazla bir alanın yandığı tahmin edilirken, bu alan içerisinde bulunan yüzlerce ağaç, bitki örtüsü ile anıt zeytin ağaçları da yandı.  

TAK muhabirinin Güzelyurt İlçesi İtfaiye Amiri Halil Yarıcı’dan aldığı bilgiye göre, iş makineleriyle emniyet şeritlerinin çekildiği bölgede yangın kontrol altında tutuluyor.

Yarıcı, yangının yaşandığı alan içerisinde zaman zaman alevlenmelerin olduğunu ve bunlara hemen müdehale ettiklerini ifade ederek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Tepebaşı bölgesinde dün başlayan yangının ODTÜ’ye kadar uzandığını ifade eden Yarıcı, tahminen 5 bin hektarın üzerinde bir alanın yandığını öngördüğünü ancak net bilgiyi Orman Dairesi’nin vereceğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'den demir yığını MOBESE'ye hayır!18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:23
  • Oğuz, Anıt ağaçların yer aldığı arazi sahiplerine, ağaçlarının etraflarını temizleme çağrısı yaptı18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:13
  • Salahi usta hayatını kaybetti18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:59
  • TKP-YG:Cumhuriyet çocukları her dönemde emanete sahip çıkmayı bildi18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:54
  • OĞUZ, Anıt Ağaçların Yer Aldığı Arazi Sahiplerine, Ağaçlarının Etraflarını Temizleme Çağrısı Yaptı18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:50
  • Bu hafta hava nasıl olacak?18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:49
  • KES: Virüse Karşı Mücadele Bitmedi18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:43
  • Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün Atatürkçü düşünceden, çağdaşlıktan ayrılmadan gençlerine sahip çıkacak18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:28
  • Memur-Sen’den 19 Mayıs Mesajı18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:22
  • KTBB Başkanı Özçınar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı Mesajı Yayınladı18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti