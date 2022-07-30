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Yangınında zarar gören habitat için komite kuruluyor

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Mersin-Kantara yangınında zarar gören habitat için komite kurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Yangınında zarar gören habitat için komite kuruluyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mersinlik Kantara Orman İnisiyatifi (MORİ) üyelerini kabul etti.

Açıklamada, 40 örgütün oluşturduğu İnisiyatifin, Mersinlik-Kantara bölgesinde çıkan yangının ardından, ekosistemin hızlı bir şekilde yenilenmesi ve bütünlüğü ile ilgili hazırlanan habitat restorasyonu projesinin hayata geçirilmesi için Bakan Oğuz’la görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Toplantıda, konuyla ilgili olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve İnisiyatifin iş birliğiyle komite kurulması kararlaştırıldığı açıklandı.

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