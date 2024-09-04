Yangınla ilgili Sırdaş Mobilya'dan açıklama: Bir süre hizmet veremeyeceğiz

Sırdaş Mobilya’nın sahibi Ahmet Kasapoğluları, gece yarısı merkez binasında çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yangın kontrol altına alınmış fakat fabrika kullanılmayacak durumdadır. Ofis binamız yandığından dolayı bir süre hizmet veremeyeceğiz”

Ahmet Kasapoğluları’nın açıklaması şöyle:

“Değerli ailem, arkadaşlarım, iş ortaklarımız, maalesef merkez fabrikamızda 04/09/24 tarihinde yaklaşık saat 02:00 surlarında yangın çıkmıştır. Herhangi bir can kaybı yoktur. Yangın Sebebi bilenmemektedir.

Yangın kontrol altına alınmış fakat fabrika kullanılmayacak durumdadır. Ofis binamız yandığından dolayı bir süre hizmet veremeyeceğiz. Müşterilerimize veya siparişi olan müşterilerimize ulaşabileceğimiz şuan irtibat veya benzeri bilgilere hakim değiliz. Kısa sürede toparlayıp konu ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Başla ve canla yangına müdahale eden itfaiye birimimize ve sivil savunma teşkilatımıza teşekkürü borç biliriz.

(Zarar gören fabrikamız demir atölyesi ve baza üretimidir diğer tüm üretim fabrikalarımız ayrı yerde olup faaliyetler 1 veya 2 gün içinde devam edecektir)

#SırdaşMobilya

Teliş ltd

Sırdaş Mobilya.”