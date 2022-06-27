  • BIST 2.529,26
  • Altın 971.081
  • Dolar 16.5469
  • Euro 17.5247
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALEKAD: Mersinlik yangınında yanan alanlar için bir yıl beklenmeli

Yangınla ilgili yeni gelişme!

» »
Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kantara'daki orman yangınının başlangıcı olarak kabul edilen özel mülk içerisindeki iş aracının yanmasıyla ilgili mülkteki binanın izinsiz olduğunu, izin başvurusunda hiç bulunulmadığını kaydetti.
Yangınla ilgili yeni gelişme!

Kantara'daki orman yangınıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mahkemeye çıkarılan zanlıların birinin serbest diğerinin ise 1 gün daha tutuklu kalacağı belirtilirken, polisin mahmede binanın izinsiz olduğunun belirlendiğini açıklaması sonrası, Kıbrıs PostasıMağusa Kaymakamı Kemal Serpal'e ulaştı.

"İZİN BAŞVURUSUNDA HİÇ BULUNMADILAR"

Binayla ilgili izin başvurusnda hiç bulunulmadığının altını çize Serpal, araziyle ilgili kendilerine hiçbir bina izin başvurusu belgesi ulaşmadığını yineledi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atun: Sancılı Dönem Sona Erecek27 Haziran 2022 Pazartesi 18:15
  • Öztürkler: Yasa Tasarısı, Yeni Cezaevine Geçmek için Elzem Olan Yasal Düzenlemeleri İçeriyor27 Haziran 2022 Pazartesi 17:55
  • Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA'ya olan borcu devlet borcu olarak devralınıyor27 Haziran 2022 Pazartesi 17:42
  • Töre: “Bilimsel anlamda çağdaşlaşalım"27 Haziran 2022 Pazartesi 17:31
  • Döviz kurlarında gün sonu rakamları27 Haziran 2022 Pazartesi 17:27
  • Yangında ihmal var mı?27 Haziran 2022 Pazartesi 17:20
  • Toroslu: Risk sıfırlanıncaya kadar soğutma çalışması devam edecek27 Haziran 2022 Pazartesi 17:13
  • Özersay: İradeye Karşılıklı Saygı için Türkiye ile Bir İyi Komşuluk Antlaşması Gerekecek27 Haziran 2022 Pazartesi 17:07
  • İvedilik tezkereleri ele alındı27 Haziran 2022 Pazartesi 15:03
  • 2 Haftada Ölümlü 2 İş Kazası27 Haziran 2022 Pazartesi 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti