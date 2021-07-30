Yangınla mücadele üçüncü gününde: 85 yangından 74'ü kontrol altına alındı

Türkiye'de şimdiye kadar 21 ilde çıkan 81 yangından 74'ü kontrol altına alınırken, çeşitli bölgelerde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ülke genelindeki yangınlarda şu ana kadar 3'ü Manavgat, biri ise Marmaris'te olmak üzere 4 can kaybı yaşandı.

Son 3 gün içerisinde orman yangınına sahne olan şehirler Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Karaman olarak sıralandı.