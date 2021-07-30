  • BIST 1.392,910
  • Altın 490,71
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9750
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Yangınla mücadele üçüncü gününde: 85 yangından 74'ü kontrol altına alındı

»
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesinin kontrol altına alındığını duyurdu.
Yangınla mücadele üçüncü gününde: 85 yangından 74'ü kontrol altına alındı

Türkiye'de şimdiye kadar 21 ilde çıkan 81 yangından 74'ü kontrol altına alınırken, çeşitli bölgelerde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ülke genelindeki yangınlarda şu ana kadar 3'ü Manavgat, biri ise Marmaris'te olmak üzere 4 can kaybı yaşandı.

Son 3 gün içerisinde orman yangınına sahne olan şehirler Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Karaman olarak sıralandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'deki yangın uçakları: Akdeniz ülkelerinin kaç yangın söndürme uçağı var?30 Temmuz 2021 Cuma 18:15
  • CHP'li Ağbaba: Millet vergilerle soyup soğana çevirdiler, hâlâ her felakette IBAN atıyorlar30 Temmuz 2021 Cuma 15:03
  • Akşener:Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım; bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz30 Temmuz 2021 Cuma 14:43
  • Facebook Manavgat’ta Güvenlik Durumu Kontrolü özelliğini etkinleştirdi30 Temmuz 2021 Cuma 14:28
  • Pakdemirli: Yangınlara 3 Uçakla Müdahalemiz Sürüyor30 Temmuz 2021 Cuma 14:07
  • Türkiye'de Rusya'dan gelen Sputnik V aşıları hâlâ uygulamaya geçirilmedi30 Temmuz 2021 Cuma 13:02
  • Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınların 57'sini kontrol altına aldık30 Temmuz 2021 Cuma 11:09
  • Marmaris'teki orman yangının nedeni belli oldu30 Temmuz 2021 Cuma 10:47
  • THK’nın eski başkanı Karakuş: Rus uçakları orman yangınlarını söndüremez30 Temmuz 2021 Cuma 10:30
  • Arıklı, yangınlar nedeniyle Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı30 Temmuz 2021 Cuma 09:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti