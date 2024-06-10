Yangınlara hazırız: Yangın uçağının konuşlandırılması için gerekli adımlar atıldı

Ülkede çıkabilecek olası yangınlara müdahale için ekip ve ekipmanlar hazır. Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, yangın uçağının konuşlandırılması için gerekli adımların atıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta aniden yükselen hava sıcaklığı sebebiyle bir dizi yangın çıkmış ve birçok bölge bu yangınlardan etkilenmişti. Bağlıköy, Mersinlik-Tatlısu ve Hamitköy'de meydana gelen yangınlar nedeniyle vatandaşlara acil durum çağrıları yapılmış, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaları istenmişti. Özellikle pompa, iş makinesi ve su tankeri olan vatandaşların yangın bölgelerine takviye olarak destek vermeye gitmeleri talep edilmişti.

“YANGIN UÇAĞI KONUŞLANDIRILMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILDI”

Yangınlara karşı alınan önlemlerle ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunan Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, ülkede yangın uçağı konuşlandırılması için çalışmaların başladığını ve gerekli adımların atıldığını belirtti. Poyraz, “Gerekli adımlar atıldı. Çalışmalar yapıldı, ekip ile ekipman sayısı da şu an yeterli” dedi.

Poyraz öte yandan, yangın söndürme çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve benzer durumlarda hızlı müdahale edilebilmesi için çeşitli önlemlerin alındığına işaret etti.