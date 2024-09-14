Yanıcı madde ile yakılan Nihat İlkhan hayatını kaybetti!

4 Eylül 2024 tarihinde Boltaşlı köyünde yaşanan korkunç olayda, Nihat İlkhan, yatak odasında uyuduğu sırada Hamit Talat tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.
Ağır şekilde yaralanan İlkhan, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Nihat İlkhan yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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