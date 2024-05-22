Yanıyoruz... Sıcaklıklar 36 derece dolaylarında...

Hava bu hafta nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre belirtilen sürede ülke alçak basınçla sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu, yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Cuma açık ve az bulutlu, Cumartesi açık az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Pazar ve Pazartesi açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36; sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, Perşembe ve Cuma ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.