“Yankılı Söyleşiler” programı Merkezi Cezaevi’nde başladı

Mahkum ve tutukluların topluma kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ilkine ülkenin sevilen müzik gruplarından Rast ile O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek katıldı.

Başbakan Tufan Erhürman ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da etkinliği izleyenler arasındaydı.

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutukluların topluma yeniden kazandırılmaları amacıyla hazırlanan “Yankılı Söyleşiler” programı başladı.

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla hazırlanan ve ilk etapta iki ay süreyle her Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan etkinliklerin ilkine Başbakan Tufan Erhürman ve İşiçleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu adına Umure Örs ve diğer yetkililer katıldı.

Etkinlikte, ülkenin sevilen müzik gruplarından Rast’ın solisti Derviş İşgüzar ile gitarist Çağıl İşgüzar ve O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek ise, mahkum ve tutuklularla hem sohbet etti hem de birlikte şarkı söyledi.

Etkinlik öncesi basına açıklama yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bir ceza hukukçusunun, “Suçluyu kazırsan altından insan çıkar” sözüne atıfta bulunarak, tutuklu ve hükümlülerin de insan olduğunun her zaman anımsanması gerektiğini söyledi.Baybars, “Yankılı Söyleşiler” programı ile ülkenin çağdaş, aydın ve sanatçılarının tutuklu ve hükümlülerle buluşturulacağını anlatarak, bu sayede onların yaşama isteklerinin motive edilmesinin sağlanacağını belirtti.

21 yaş altındaki çocuk ve gençlerin topluma kazandırılması amacıyla yürütülen projeler olduğunu da ifade eden Baybars, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bu çerçevede bir protokol imzalayacağını kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman da cezaevlerinin; suç işlemiş veya tutuklu olanlardan intikam alma yeri değil, kaderleri suçla buluşanları yeniden topluma kazandırma mekanları olduğunu belirtti.

Mevcut cezaevinin durumunun bilincinde olduklarını ve yeni cezaevinin inşasının en kısa süre içinde tamamlanması için çalıştıklarını vurgulayan Başbakan, böylece mahkumlara daha iyi koşullar sağlanmış olacağını dile getirdi.

Erhürman, “Burayı görmek, toplumun bir kesimini görmektir. Bu olmazsa bir şeyler eksiktir. Katıldıkları için Lütfiye Özipek ve Grup Rast’a teşekkür ederim. Gerekli daireler ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu da katkılarına devam edecek. Suçlu ve tutukluların topluma kazandırılmaları için çalışılacak” dedi.

Grup Rast’ın solisti Derviş İşgüzar da, projeye çağrıldıkları için teşekkür ederek, mahkumlarla geçirecekleri vakitte, hem onlarla konuşma hem de birlikte şarkı söyleme fırsatı bulacaklarını söyledi.

İşgüzar, yapılacak etkinlik ve eğitimlerle moralleri yükselecek olan mahkumların içerideki zamanlarını daha motive bir şekilde tamamlamasını diledi.

O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek de, ilk kez ziyaret ettiği Merkezi Cezaevi’nde bulunmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu anlatarak, herkesin bir gün bir şekilde buraya yolu düşebileceği bilinci ile hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Özipek, mahkumların topluma yeniden kazandırılmasının önemini vurgulayarak, cezaevinde geçireceği zamanın kendisi için de çok değerli olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Başbakan Erhürman, İçişleri Bakanı Baybars ile sanatçılar kadın ve erkek mahkumlarla birlikte vakit geçirecekleri etkinliğe geçtiler.

Etkinlik basına kapalı olarak gerçekleştirildi.