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"Yanlış anlaşılacak açıklamalardan kaçınılmalı"

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, son değil, hiç yapmamamız gereken şeyin kan edebiyatı olduğunu belirterek, bu dil doğrultusunda yol alınmasını yanlış bulduğunu kaydetti.
"Yanlış anlaşılacak açıklamalardan kaçınılmalı"

Özersay, diploması ve diyaloğun mutlaka ilk ele alınması gereken şey olduğuna işaret ederek, Türkiye’nin zaten çok uzun süre bu alanlarda çalışmalar yaparak, farklı çözümler aradığını vurguladı.

Herkesin şimdi bunları unutarak, Türkiye’ye diyalog ve demokrasi telkininde bulunulduğunu hatırlatan Özersay, Türkiye’nin attığı iyi niyet adımlarının kısa süre önce ABD tarafından reddedildiğini söyledi ve bu tavrı 1974’deki İngiliz Krallığı’nın tavrına benzetti.

Bu konuda demokrasi ve diyalog yolunun halen denendiğini ve mutabakata varılması için çok çaba harcandığını dile getiren Özersay, diyalog ve diplomasiden bahsederken gerçeklerden bahsetmek gerektiğini ve terör örgütleriyle diplomasi yapmanın manası olmadığını kaydetti.

Türkiye’nin zaten yıllardır Suriye’nin toprak bütünlüğüne duyduğu saygıya özen göstermeden açıklamalar yapılmasını doğru bulmadığını dile getiren Özersay, Akıncı’nın böyle bir ortamda yanlış anlaşılacak ve buna imkan yaratacak açıklamalardan kaçınması gerektiğini söyledi. Özersay, bu tür gerginliklere izin vermemenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ve sonrasındaki eleştiri dilini doğru bulmadıklarını çünkü kendileri için KKTC devletinin önemli olduğunu ve bu şekilde haksız eleştiriye maruz kalınmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Özersay, birlikte hareket edilmesi gereken bir dönemden geçildiğini belirtti.

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