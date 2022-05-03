Yanlış ayakkabı seçimi, tırmak batmasına yol açabilir!

Yanlış ayakkabı seçimi, sıkan ya da topuklu ayakkabı, kalıtsal nedenler, şişmanlık ve yanlış tırmak kesimi, batık tırnaklara yol açabiliyor. Tırnak batmasına zamanında müdahale edilmesinin önemini vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, özellikle iltihaplara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Op. Dr. A. Murat Koca, “Şeker hastası, dolaşım bozukluğu ve bağışıklık sistemi baskılı olanlarda kemik iltihabı, kangren, nekroz ve ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, sıkça rastlanabilen tırnak batmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Op. Dr. A. Murat Koca, tırnak batmasının “El ya da ayakta tırnaklarda yanlış büyüme sonrası parmak yumuşak dokusuna batması neticesinde ortaya çıkan durum” olduğunu belirterek bu durumun parmak yapısında değişikliklere yol açabileceğini söyledi.

Tırnak batmasının çeşitli belirtileri olabileceğini kaydeden Op. Dr. A. Murat Koca, “Ağrı, kızarıklık, şişlik, sıcaklık ve iltihaplı akıntı olabilir. Ayrıca uzun süredir olan sorunlarda tırnak bozukluğu ve mantar ortaya çıkabilir. Oluşan iltihap parmağa ve vücuda yayılabilir. Hatta derinleşirse kemik iltihabı yapabilir. Bu durum şeker hastaları ve dolaşım bozukluğu olan kişilerde kangren ve parmak kayıpları oluşmasına neden olabilir.” uyarısında bulundu.

Yanlış ayakkabı seçimi tırnak batmasına sebep olabilir

Tırnak batmasının nedenlerine de değinen Op. Dr. A. Murat Koca, bunları şöyle sıraladı:

Yanlış ayakkabı seçimi.

Sıkan veya topuklu ayakkabı.

Kalıtsal aileden yatkınlık.

Obezite ve şişman parmak yapısı olması.

Yanlış tırnak kesimi: Çok kısa ve ete batacak şekilde tırnak kesmek.”

Tırnak batma sorunu oluştuğunda zaman kaybetmeden uzmana başvurulmasını tavsiye eden Op. Dr. A. Murat Koca, “Zaman kaybetmeden uzmana başvurulmalıdır. Çünkü yanlış yapılan uygulamalarda yaygın iltihaplar ve daha karmaşık durumlar ortaya çıkabilir. Ne tür bir müdahale ve tedavi gerekeceğine karar verilir.” dedi.

Tedavide tırnağın doğru uzamasının sağlanması hedefleniyor

Batık tırnağın tedavisine de değinen Op. Dr. A. Murat Koca, “Batan tırnak kısmının etten uzaklaştırılması ve tırnağın doğru uzaması sağlanır. Tırnak yatağı revizyonu veya tırnak çekimi ile revizyonu yapılabilir. Tırnak çekimi ve revizyonu, tedavinin temelini oluşturur. Ayrıca basit batma durumlarında batan kısım yukarı kaldırılması için altına minik tampon veya özel aparatlar uygulanabilir. Tedavide en önemli nokta koruyucu önlemler mutlaka yapılmalıdır.” uyarısında bulundu.

İltihaplara yol açabilir

Batık tırnağın zamanında tedavi edilmemesi halinde pek çok sorunun ortaya çıkabileceğini ifade eden Op. Dr. A. Murat Koca, bu sorunları da şöyle sıraladı:

Tırnak bozukluğu ve kalınlaşma sonucunda ağrılı bir hayat.

Tırnak ve tırnak altı mantar.

Parmakta ve vücuda yayılan iltihap.

Şeker hastası, dolaşım bozukluğu ve bağışıklık sistemi baskılı olanlarda kemik iltihabı, kangren, nekroz ve ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Op. Dr. A. Murat Koca, tedavi sonrasında dikkat edilmesi gerekenlere de dikkat çekerek “Tedavi sonrası oluşturan nedenlerden uzak durulmalıdır. Koruyucu tedbirler alınmalıdır.” dedi.

Bu tavsiyelere dikkat!

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, tırnak batığını önlemek dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı: