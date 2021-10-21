  • BIST 1.433,690
  • Altın 533,71
  • Dolar 9,4000
  • Euro 10,9300
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Yanlış Beslenme Saçları Döküyor!

» »
Yanlış Beslenme Saçları Döküyor!
Yanlış Beslenme Saçları Döküyor!

Dr. Levent Acar konu hakkında bilgiler verdi. 

Saç dökülme sebepleri genel olarak mevsimsel geçişler, demir eksikliği, aşırı stresli işte çalışma ya da stres yapmak ve hormon sorunları nedeniyle meydana gelmektedir. Ancak uzun süreli saç dökülmeleri ciddi hastalıkların belirtilerinden biri olabilir. 

Dr. Levent Acar saç dökülme sebeplerini şöyle sıraladı; 

Erkek Tipi Saç Dökülmesi 

Androgenetik saç dökülmesi yani genetik yatkınlığı olan bireylerde androjenlere bağlı gelişen saç dökülmesidir. Erkeklerin yaklaşık olarak %50’inde, kadınların ise %30’unda görülür. Bu problemi yaşayan kişiler zaman zaman saç dökülmesinin hızlandığını dile getirse de genellikle telojen saç dökülmelerinin aksine sinsi bir dökülme olarak bilinir. Bazen kişiler saç dökülmesinden ziyade saçının inceldiğini daha çok fark gözlemleyebilir. Temel olarak saçın tepe bölümünde saçların inceldiği görülür ve saçın arka kısmına göre bir seyrelme görülür. Özellikle kadınlarda başlangıç dönemlerinde tanı koymak zordur ve başka saç dökülmesi ile giden tablolarla kolayca karışabilir. Tedavinin yıllar süreceği bilinmelidir. 

Strese Bağlı Saç Dökülmesi 

Tansiyon, kolesterol, tiroit gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar, doğum kontrol hapları, psikiyatride uzmanının reçetesine yazdığı ilaçlar, A vitamini ve bunun benzeri bazı ilaçlar saç dökülmesine neden olabilmektedir. Saç dökülmesinin kendisi de stres durumunu daha da artırabilmekte ve bir kısır döngüye neden olabilir. Araştırmalara göre 1,5 - 2 aydan uzun süren saç dökülmesi önemsenmelidir. 

Yanlış beslenme alışkanlıkları 

Besinsel sebeplere bağlı olarak saç dökülmeleri de çok sık rastlanan bir nedendir. Bunun neticesinde saç canlı bir organdır ve onun da beslenmesi kanlanması gerekir. Beslenme düzeni olmayan ve yeterince sağlıklı beslenmemek, gün içinde uzun süren aç kalma, karbonhidrat içeriği yüksek besinler tüketmek, sonuç olarak saçı etkileyip dökebilmektedir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 Ölü, 88 Yeni Vaka!21 Ekim 2021 Perşembe 18:53
  • Çocuğunuz size bağımlı mı?21 Ekim 2021 Perşembe 16:31
  • Menopoz dönemini sağlıklı ve rahat geçirmek için dikkat!21 Ekim 2021 Perşembe 16:02
  • Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 220 milyonu aştı21 Ekim 2021 Perşembe 13:19
  • Covid: İngiltere Sağlık Bakanı Javid, kışın vaka sayısının günlük 100 bini bulabileceği konusunda uyardı20 Ekim 2021 Çarşamba 21:51
  • Şeker Hastalarında Gözlere Dikkat !20 Ekim 2021 Çarşamba 21:45
  • Topuk Dikeni Nedir ? Belirtileri Nelerdir ?20 Ekim 2021 Çarşamba 21:30
  • Sonbaharda Göz Hastalıklarına Dikkat!20 Ekim 2021 Çarşamba 21:15
  • Sağlıklı dişlerin 5 püf noktası20 Ekim 2021 Çarşamba 21:00
  • Hayatı Zorlaştıran Hayalet Ağrısına Dikkat !20 Ekim 2021 Çarşamba 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti