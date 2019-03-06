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Yanlış embriyo transfer edilen kadın başka çiftin bebeğini doğurdu

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İstanbul’da yanlış embriyo transfer edilen anne adayı, başka çiftin bebeğini doğurdu
Yanlış embriyo transfer edilen kadın başka çiftin bebeğini doğurdu

İstanbul’da yanlış embriyo transfer edilen anne adayı, başka çiftin bebeğini doğurdu. Tüp bebek merkezinin sahibi Mustafa Bahçeci ise durumun basına sızmasını engellemek isterken yarım milyon dolarını kaptırdı. Bahçeci mahkemeye başvurdu.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul'da yaşayan çift, normal yollardan bebek sahibi olamayınca Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'ne başvurdu. İlk denemede başarılı sonuç alan çifte 9 ay sonra bebekleri olacağı müjdesi verildi.

Genç çift, kız olacağını öğrendikleri bebekleri için evde hazırlıklara başladı. Fakat doğum sonrası aile büyük bir şok yaşadı. Çünkü doğan bebeğin yapılan tahlillerde kan grubu farklıydı.

Yapılan DNA testinde bebeğin aileye ait olmadığı ortaya çıktı. Tüp bebek merkezinin yetkilileri 'Embriyolar karışmış kusura bakmayın' diyerek skandalı geçiştirmeye çalıştı. 'İstem dışı taşıyıcı anne' olan kadın ve eşi olayı yargıya taşıdı. Sağlık Bakanlığı, tüp bebek skandalıyla ilgili iki soruşturma başlatırken, skandal olay haber oldu.

Bahçeci Tüp Bebek Merkezi sahibi Mustafa Bahçeci'nin arkadaşı Kazım Gökçe, iddiaya göre, Bahçeci'nin kariyerine zarar verecek olan bu durumu engelleyebileceğini belirtti.

Gökçe, "Ailemde MİT mensubu birçok kişi var. Bu işi halledebilecek kadar para verirsen ben bu işi çözerim" dedi. Bahçeci, yarım milyon dolar para karşılığında anlaşmaya vardı ama skandalın yayılması engellenemedi.

Bahçeci kendisinden 1.5 milyon dolar daha isteyen Gökçe'den şikayetçi oldu. Gökçe hakkında, 'Kamu görevlisiyle aralarında ilişki bulunduğu bahisle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

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