Yanlış mesaj attım derdine son: İşte yeni Whatsapp güncellemesi!

Günümüz telefonlarının olmazsa olmazı Whatsapp'a gündem yaratacak yeni özellikler geliyor. İşte yeni Whatsapp güncellemesiyle gelecek özellikler..

Shiftdelete.net’in haberine göre dünyada 1 milyarın üstünde kullanıcısı olan Whatsapp’a büyük bir güncelleme geliyor. Andorid’te 2.16.399 nolu, iOS’da 2.17.3.28 nolu beta sürümlerine gelen bu güncellemenin en önemli noktası mesajı geri alma özelliği.

YANLIŞ MESAJ ATTIM DERDİ BİTİYOR, MESAJI GERİ ALMA GELİYOR

Whatsapp’a gelecek yeni güncellemeyle yanlış mesaj attım diye kuruntu yapmaya gerek kalmayacak. Karşı tarafa ulaşmayan, yani çift tik olmayan mesajları geri almayı sağlayacak güncelleme kullanıcılar tarafından büyük heyecanla karşılandı.

GRUPTAKİLERİN NEREDE OLDUĞU GÖRÜLEBİLECEK

Gelen özelliklerden biri de kişisel mahremiyeti biraz zedeleyecek türden. Canlı konum araması adındaki özellikle grup sohbetlerindeki kişilerin anlık olarak nerede olduklarından haberdar olunabilecek, bu özelliği kullanabilmek için üyelerin konum servislerinin açık olması gerekiyor. Şu an beta sürümünde bulunan bu özelliklerin kullanıcıya ne zaman ulaşacağı ise merak konusu.