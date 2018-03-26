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“YANLIŞ SİYASETE AB DE ALET OLDU”

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Akıncı, 14. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Festivali’nin açılışında vurguladı: “YANLIŞ SİYASETE AB DE ALET OLDU”
“YANLIŞ SİYASETE AB DE ALET OLDU”

“BÖYLE BİR ORTAKLIK ANLAYIŞI OLABİLİR Mİ?”
Rum tarafının yanlış siyaseti ve Avrupa Birliği’nin de buna alet olması nedeniyle hem AB projesinin başlangıcı ve gelişimini hatırlatma, hem de adil ölçüler içinde herkesin hakkına düşeni talep edeceği anlayışı yeniden vurgulama gereği duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, AB’nin birkaç gün önce bir karar alarak, Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak amaçlı davranışlarından dolayı Türkiye’yi kınadığını anımsattı. Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının görmezden gelindiği bir ortamda Türkiye’den başka ne beklenebilir? Doğal gaz konusunu gelin konuşalım, bir komite kuralım diyoruz ‘hayır bu bizim egemenlik hakkımızdır’ diyorlar. ‘Gelecekte bir gün sizin için de bir hesap açarız, orada sizin için de bir miktar para ayırırız’ diyorlar. Böyle bir ortaklık anlayışı olabilir mi?” diye sordu. 

“AB AYRIŞTIRAN, ÖTEKİLEŞTİREN ÖRGÜT OLMAMALI”
Ortaya bir zenginlik çıkacaksa, bunun en başta planlama aşamasından fiiliyata kadar birlikte hareket edilmesini gerektirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, “Ortak gelecek kurmak, bu adayı barış ve huzur adası yapmak, bölgeyi istikrar denizi haline getirmek, işbirliği köprüleri kurmak bunu gerektirir. Ekonomik işbirliğiyle başlayıp bir barış projesine dönüşen Avrupa Birliği bu konuda yardımcı olması gereken örgütlerin başında geliyor. Ayrıştıran, ötekileştiren değil, hasım haline getiren değil, işbirliği ortağı haline getirip birleştiren bir anlayış sergilemesi gereken örgütlerin başında AB geliyor” dedi.  

“AB, BU TAVRINI DEĞİŞTİRMELİ”
Yarınki Türkiye – AB zirve toplantısının bu yönde bir toplantı olmasını temenni ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Dışlayarak, Türkiye’yi ötekileştirerek ve Kıbrıs Türk halkının haklarını da görmezden gelerek bu adadaki gerek siyasal yetki, gerekse doğal kaynak, zenginlik anlamında Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelerek bir barış projesi inşa edilemez. AB bu şekilde davranarak bu barış projesine katkıda bulunamaz. O nedenledir ki AB’nin bu tavrının değişmesi gerekir” dedi.

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