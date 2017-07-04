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SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

Yanlış tercüme gerginliği iki katına çıkardı!

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Yanlış tercüme gerginliği iki katına çıkardı!
Kıbrıs Konferansı’nda garantörlerin de katıldığı beşli toplantının tamamlanmasının ardından taraflar konferans merkezinden ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Detay Gazetesi

İlk olarak binadan ayrılan taraf Anastasiadis ve delegasyonu olurken hemen ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da binadan ayrıldı.

Taraflar, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in “Tüm tarafların Genel Sekreter'in çizdiği çerçeve dahilinde öneriler getirmesini umuyorum ki tekrar umut ışığı doğsun” şeklindeki açıklaması, bazı gazeteciler tarafınca yanlış tercüme edilmesi sonrası “Türkiye hizaya gelsin" şeklinde bir ifade ortaya çıktı.

Binadan ayrılan son isim olan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada bir gazetecinin “Anastasiadis Türkiye hizaya gelsin şeklinde bir söylemde bulundu”  ifadesine Çavuşoğlu, “küstahça” cevabını vererek gerginlik yaratan ifadelerde bulundu.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan gazeteci Esra Aygın, Rum liderin açıklaması sırasında orada olduğunu ve cümlenin yanlış tercüme edildiğini vurguladı.

Aygın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

Anastasiadis açıklama yaparken orada olan ve direk tercümeyi dinleyen biri olarak söylemem gerekir ki Anastasiadis "Türkiye hizaya gelsin" diye bir ifade kullanmadı. Dediği "Tüm tarafların Genel Sekreter'in çizdiği çerçeve dahilinde öneriler getirmesini umuyorum ki tekrar umut ışığı doğsun" idi. Bu hassas ve gergin süreçte zaman zaman hatalı çeviriler veya aktarımlar ateşe körük oluyor.

 

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