Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Enosis Plebisitinin okullarda anılması konusunda Kıbrıs Rum Meclisi’nin yaptığı vahim hatanın düzeltilmesi yönünde ilk adımın atıldığını belirterek, “Yanlışı düzeltmek de bir erdemdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Eski Başkanı ve Eski Başbakan Merhum Osman Örek’in 18’inci ölüm yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada Osman Örek’in Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını anlatarak, isminin Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş ile birlikte anıldığını çünkü onların Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önderleri olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Osman Örek’in hukukçu kimliğiyle de Kıbrıs Türk halkının davasını sadece Kıbrıs’ın kendi içinde ve Türkiye’de değil, üçüncü ülkelerde de bıkmadan usanmadan var gücüyle ileriye taşımaya çalıştığını söyledi.

Bulunduğu görevlerde Osman Örek isminin iyiliklerle anıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu topraklarda eşit bir halk olarak geleceğe taşınabilmesi için Örek’in elinden geleni yaptığını kaydetti.

KIBRIS’I YUNANİSTAN’A BAĞLAMA AMAÇLI BİR GİRİŞİMDİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, Enosis plebisitine değindiği konuşmasına şöyle devam etti:

“Self-determinasyon aslında güzel bir kavramdır. Çünkü halklara kendi kaderini belirleme hakkı tanıyan bir kavramdır. Ama Kıbrıs’ta bu kavram Rum toplumu açısından bağımsızlık ve kendi kendini yönetmek için kullanılmadı. Bu kavram bir başka ülkeye yani Yunanistan’a bağlanmak amacıyla ENOSİS amaçlı kullanıldı. 1950 yılında kiliselerde defterler açıldı, imzalar toplandı. Buna sadece Kıbrıs’ın bir toplumu, yani Rum toplumu katıldı ve orada elde edilen imzalar self determinasyon hakkının ifası olarak takdim edilmek istendi. Ama bu kesinlikle böylesi bir olay değildi. Sadece Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama amaçlı bir girişimdi”.

KIBRIS TÜRK HALKININ BİR BÜTÜN OLARAK TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu girişimin Kıbrıs Türk halkı tarafından o zaman da şimdi de kabul edilemez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varlığını görmezden gelerek, bu varlığı hiçe sayarak Yunanistan’a bağlama girişiminin okullarda kutsanmak istenmesi Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak tepkisine neden olmuştur” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜ BAŞARMAK BİR ERDEM

Rumların yarattığı olumsuzluk nedeniyle müzakerelerin sekteye uğradığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “şimdi bu büyük yanlıştan geri dönülmek üzere bazı adımlar atılıyor” dedi. Yanlıştan dönmeyi geri başarmanın da bir erdem olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı yanlışı düzeltmek için ilk adımın atıldığına dikkat çekti. Düzeltilmesi yönündeki adımlara karşı biz de olumlu tavrımızı ortaya koyacağız” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal bir buluşma ile ay sonunda bir araya gelme ihtimaline değindi. Akıncı, “Genel kurulda bu karar da bir şekilde geçtikten sonra ve bu karar bertaraf edildikten sonra müzakereler kaldığı yerden başlayabilir” dedi.

NİSAN VE MAYIS ÖNEMLİ

Rum tarafında ‘seçim davullarının çalmaya’ başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, nisan ve mayıs ayının önemli iki ay olacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkı özgürlük, eşitlik ve güvenlik istiyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, Osman Örek zamanından bu yana Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve güvenlik istediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer buna saygı duyulursa ve yanlızca sözlü değil fiili olarak da kendini gösterirse bu barışçı geleceği kurmamak için hiçbir neden yoktur. Ama bu yoksa o zaman yapacak başka bir şey yoktur. Biz buradaki yaşamımızdan vazgeçecek değiliz. Devletimizden vazgeçecek değiliz. Ne pahasına kurulmuş bir devletimiz var. Bazıları bu söylediğimi yanlış algılar ama söylediğim çok nettir. Söylediğim ayrılıkçılık falan da değildir. Osman Örek’in meclis başkanlığını, başbakanlığını yaptığı Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin adı 1983’te, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. 2017’de eğer bu çözümü başarırsak Kıbrıs Türk Kurucu Devleti’ne dönüşür evrilir. Federal çatıda iki eşit devletten biri olarak yerimizi alırız ve yolumuza devam ederiz. Ama eğer bu saydığım nitelikleri içlerine sindiremiyorlarsa o zaman yapacak başka birşey yok. KKTC yoluna devam eder.”