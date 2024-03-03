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Yanlışlarınızın Bedelini Halka Ödetemezsiniz; Elektrik Zammını Geri Alın!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetimi, kendi iş bilmezliği sonucu elektrik üretim maliyetlerinde ortaya çıkan farkı bir kez daha halka ödetmeye kalkıyor!
Yanlışlarınızın Bedelini Halka Ödetemezsiniz; Elektrik Zammını Geri Alın!

Yapılan son hesaplamalarda, üretim maliyetlerinin %30 oranında arttığının belirlenmesinin ardından KIB-TEK, bu açığı kapatmak adına elektrik enerjisi satış ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

Buna göre 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bu %30’luk maliyet artışının %15’lik kısmı halkın faturalarına, geriye kalan %15’lik kısmı da devlet faturalarına yansıtılacaktır.

EL-SEN’in özellikle son bir yıldır sürekli olarak yaptığı uyarıların ne denli haklı olduğu, bu son zamlarla bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.

AKSA ile Ağustos ayında imzalanan KALECİK-III Sözleşmesi, bu zamların ana nedenlerinden biridir. 

KALECİK-III’ün önünü açan Kamu İhale Değişiklik Yasası’nın Meclis’ten geçmemesi için haftalarca eylem yapan EL-SEN, daha o zaman, böylesi zamların kaçınılmaz olacağı konusunda herkesi uyarmış, tüm kesimleri bu mücadeleye destek çıkmaya çağırmıştı.

KIB-TEK’in Kw saat ’ini 9.97 Dolar Cent’e ürettiği enerjiyi, aynı model makinelerle 14.7 Dolar Cent’e üreten AKSA’dan satın almak, hangi aklın ürünüdür? 

AKSA ile masaya oturup, döviz kuru üzerinden alım garantili KALECİK-III’e imza koyan zihniyet, bu peşkeşin sonucunda ortaya çıkan maliyet fazlalığını, hangi yüzle halktan tahsil etmeye kalkmaktadır?

Sırtımızdaki AKSA kamburuna ek olarak, KIB-TEK’in elindeki kaynakları doğru kullanmayıp çok yüksek faizli krediler alması ve Teknecik’e ekonomik üretim yapan santral yatırımlarının bilerek ve isteyerek ötelenmesinin bir sonucu olarak, yüksek yakıt tüketimine sahip dizel mobil santrallerin sisteme dahil edilmesi de, bugün karşı karşıya kaldığımız yüksek üretim maliyetlerinin diğer önemli sebepleri arasındadır.

 

Bu hatalı politikaların maliyeti, halka yüklenemez!

Elektrik enerjisi üretim maliyetlerinde yaşanan artışın sebebi, KIB-TEK yönetiminin kusurlu politikalarıdır. 

Bu kusurun bedelini halka ödetmek, büyük bir adaletsizliktir. 

Kurum, halkın faturalarına yansıtacağı bu %15’lik zammı, derhal geri almalıdır. 

Yapılması gereken, ya tüm maliyetin, yani %30’un sadece devlet faturalarına yansıtılması, veya bu maliyetin görev zararı sayılıp, doğrudan Maliye tarafından karşılanmasıdır.

Ahmet Tuğcu

El-Sen Genel Başkanı

El-Sen Yönetim Kurulu(a)

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