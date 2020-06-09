Yanlışlıkla üzerine oturduğu balık, talihsiz adamın makatına kaçtı.Ameliyatla çıkarıldı

Bir süre sonra şiddetli ağrı nedeniyle soluğu hastanede alan vatandaşın makatına sıkışan balık, ameliyatla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Balığın 40 santime kadar büyüyebilen bir tür olduğu belirtildi.

Çin'de 30 yaşındaki adam, yanlışlıkla balığın üzerine oturunca tilapı tipi balık talihsiz adamın makatına kaçtı. Bir süre sonra şiddetli ağrıya dayanamayan adam, Guangdong şehrinde bulunan hastaneye gitti. Doktorlar, röntgenini çektikleri adamın makatında balık olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

BALIK AMELİYAT İLE ÇIKARILDI

Talihsiz vatandaş, yaptığı açıklamada, yanlışlıkla balığın üzerine oturduğunu, çıkarmaya çalıştığını ama balık çok büyük olduğu için başarılı olamadığını söyledi. Balık sıkıştığı yerden ameliyat ile çıkarıldı