Yantao, Kıbrıs sorunu konusunda açıklamalarda bulundu

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE), Çin-Güney Kıbrıs ilişkileri yanı sıra Kıbrıs sorunu konusunda açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kapalı bölge Maraş’taki faaliyetlerini kınayan ve bunların geri alınmasını isteyen Yantao, bunun yanı sıra Çin ile Güney Kıbrıs’ın, daha sıkı ve stratejik bağlar kurmaları için, aralarındaki diplomatik ilişkilerinin başlamasının 50’nci yıl dönümünden faydalanmaları gerektiğine işaret etti.

Yantao’nun yaklaşan yıl dönümünü ele almak için geçtiğimiz Perşembe günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldiğini yazan gazete, Yantao’nun Anastasiadis’i, Güney Kıbrıs’taki Çin şirketleri ile Çin toplumunun, yangından etkilenen bölgelerin yeniden inşa edilmesi için bağışta bulundukları ve etkinlikler düzenledikleri konusunda bilgilendirdiğini iletti.

KİPE’ye verdiği demecinde, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere de değinen Büyükelçi Yantao, Pekin’in, Kıbrıs sorununa BM kararları uyarınca kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak için, yapıcı bir rol oynamayı sürdürmeyi istediğini de ifade etti.

Çin’in kapalı bölge Maraş’taki gelişmeleri yakından takip ettiğini de dile getiren Yantao, “Maraş’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs Türk lideri tarafından açılmasına ilişkin açıklamanın BM kararlarını ihlal ettiği ve gerilimi artırdığı, aynı zamanda bunun tam anlamıyla uygunsuz ve yapıcı olmayan bir şey olduğu” iddiasında bulundu.

“Gerek BM Güvenlik Konseyi Başkanlığının Maraş’la ilgili açıklamasının, gerekse UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararın Türkiye Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs Türk liderini açıkça 2020 yılının Ekim ayından bu yana gerçekleşen tüm tek taraflı faaliyetleri derhal geri almaya çağırdığını” ileri süren Yantao, bunun Çin’in tutarlı pozisyonu olduğunu, aynı zamanda genel olarak uluslararası toplumun arzusunun da bu yönde olduğunu savundu.

Çin’in uluslararası meşruiyetin sağlanmasına ilişkin çabaları konusundaki bir soruya ise Yantao, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak, ülkesinin, BM’nin yetkisini istikrarlı bir şekilde desteklediğini, aynı zamanda Kıbrıs sorunuyla ilgili BM kararlarına tam olarak uyulması ve bunların tam olarak uygulanması gerektiğini desteklediğini söyledi.

Yantao “Kıbrıs sorununun BM’nin ilgili kararları çerçevesindeki kapsamlı, adil ve kalıcı çözümünü kolaylaştırmak için, yapıcı bir rol oynadıklarını ve bunu sürdürmeye istekli olduklarını” da yineledi.

Yantao, “Kıbrıs ve bölgenin tümünde kalıcı barış ve istikrarın korunması için, ilgili tarafların uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı duyması, aynı zamanda Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ilişkin çabaları baltalayıp, gerginlik ve çatışmaları artırabilecek herhangi bir tek taraflı faaliyetten kaçınmaları gerektiğini” sözlerine ekledi.