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Yap-Sat’ta Sorunlar Masaya Yatırıldı

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Lefkoşa sınırları dahilinde faaliyet gösteren YAP-SAT müteahhitleri, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nde (KTİMB) bir araya geldi.
Yap-Sat’ta Sorunlar Masaya Yatırıldı

Lefkoşa sınırları dahilinde faaliyet gösteren YAP-SAT müteahhitleri, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nde (KTİMB) bir araya geldi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in başkanlığında düzenlenen toplantıya, Asbaşkan Erdim Oras, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdoğan Bekiroğlu ve Erim Kanlıada ile Genel Sekreter Yusuf Önderol da katıldı.

KTİMB Şevket Abohorlu Konfreans Salonu’nda, gerçekleştirilen toplantıda, Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren YAP-SAT müteahhitlerinin sorunları tartışıldı, olası çözüm yolları görüşüldü.

Toplantıda, belediyelerde çözüm bekleyen sorunlarla ilgili belediyelerle, İçişleri Bakanlığı’nda çözüm bekleyen sorunlarla ilgili de İçişleri Bakanlığı ile temasa geçmek üzere bir komite oluşturuldu.

Komitede; Galip Bozalp, Tekin Köse, Ali Amca, Ata Tahiroğlu, Hüseyin Sicimoğlu yer aldı.

Komite önümüzdeki günlerde temaslarına başlayacak.

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