Mali politikalarla ilgili yapılan eleştirilere yanıt veren Erhürman “Türkiye yetkilileri tarafından bize mali politikalar konusunda yanlış yapıyorsunuz diye birşey söylenmedi, protokol konusunda bizi sıkıntıya sokuyorsunuz şeklinde de bize birşey söylenmedi.Bu durumu da herzaman kamuoyuyla paylaştım” dedi

“Yapacak daha çok işimiz vardı o yüzden şimdi rahatladığımı söylemek doğru olmaz” diyen Erhürman, hükümetteyken ülkede gerçekten kendi kendine yetecek bir ekonomi yaratabilir miydik bunun için uğraş verdiklerini kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomi için en doğru formülleri kullanmayı hedeediklerini aktardı.

Türkiye’den para gelmesin diye bir düşünce yapısında olmadıklarını ifade eden Erhürman, Türkiye’den de para gelecekti ancak ekonomik kalkınma adına adımlar atacaktık” dedi.

Erhürman siyasette bir üslubun oluşması gerektiğine iinandığını da söyleyerek, hükümet bozuldu diye başkalarının hakkında konuşmayı doğru bulmadığını da ifade etti.

Erhürman bir soru üzerine “daha yapmak istediğim çok şeyler vardı sevinçli değilim ama öfkeli de değilim. Bu meseleyi konuşmak bile beni rahatsız ediyor. Yapılacak çok iş varken siyasetin magazinsel yönünü konuşmayı doğru bulmuyorum” dedi.

Erhürman başkanlık sistemine yönelik düşüncelerini de ortaya koydu. Erhürman, dünyada birçok değişik başkanlık sistemi görülebileceğini ancak bütün başkanlık sistemlerinin başarılı olduğunun söylenemeyeceğini ancak variyasyonlarının konuşulabileceğini belirtti.

Erhürman, yolsuzlukla mücadelede başkanlık sistemi bir çözüm müdür sorusuna başkanlık sisteminin elinde bir sihirli değnek bulunmadığını ifade etti ve daha istikrarlı daha uzun süreli hükümetlere ihtiyaç var.” dedi. CTP hükümette olduğunda sorunlara çare olmadı” şeklinde kamuoyunda yer alan söylemlere de atıfta bulunan Erhürman, “hiçbir siyasi parti iktidara gelip de UBP kadar uzun süre iktidarda kalmadı. UBP ülkenin yaralarını sardı mı aksine yaralar açıldı. Güvenlik meselesi yıllar öncesinden başladı. Tek başına istikrar da bazen mükemmel bir sonuç vermeyebilir” yorumunu yaptı. “CTP için de öz eleştiri yapacağız tabii ki.” diyen Erhürman, ancak 15 aylık hükümetleri döneminde döviz artışı ve sel felaketleri gibi birçok sıkıntı yaşadıklarını anımsattı.

Tufan Erhürman, tüm ekonomik sıkıntılara rağmen hükümetleri döneminde Aplıç ve Derinya kapılarının açıldığını, Güzelyurt Lefke yolunun tamamlandığını, pek çok yatırımın gerçekleşebildiğini ancak bu olumlu tecrübeler yanında kamu reformunun ise hayata geçiremediklerini yapılması gereken bazı işleri de yapamadıklarını aktardı.