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Yapay et üretildi!

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Yapay et üretildi!
Teknoloji gelişerek ilerlemeye devam ederken, beslenmemiz de bu gelişmelerden fazlaca etkileniyor. Laboratuvarda üretilen tavuk eti birçok kişiyi hem heyecanlandırdı hem de telaşlandırdı.

Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Bu sorunun cevabı çok uzakta kalmak üzere, hayvansız et üretim araştırmaları başarıyla testi geçti. Shiftdelete’de yer alan habere göre Memphis Meats, “daha iyi et, daha iyi dünya” sloganıyla laboratuvar ortamında et üretimine yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Tavuk ve ördek etini laboratuvar ortamında üretmeyi başaran firma. Bu sayerde laboratuvar menüsüne kızarmış tavuk ve bir avuç turuncu ördek de eklenmiş oldu.

1 KİLO TAVUK 9000 DOLAR

Bilimsel ve Teknolojik çalışmada olduğu gibi laboratuvarda et üretiminin de önündeki en büyük problem maliyet. Bu yöntemle üretilen 1 kilo tavuğun bedeli şu an 9000 dolar seviyelerinde. Daha ucuza üretmek için çalışmalarını sürdüren şirket, 2021 yılında etleri müşterilere sunmayı planlıyor.

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