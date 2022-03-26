Yapay tatlandırıcı kullanmak kanseri tetikliyor

Fransa’da 103 bina kişi üzerinde yapay tatlandırıcıların insan sağlığı üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırmada, yapay tatlandırıcı tüketmenin kanser geliştirme riskini artırabileceği belirtildi.

2009-2021 arasında 100 binden fazla kişinin verilerini analiz eden bilim insanları, tatlandırıcılarda bulunan aspartam ve asesülfam potasyumun daha yüksek kanser riski oluşturduğunu söyledi.



Şeker nedeniyle kilo alımını önlemek amacıyla milyonlarca kişi tarafından kullanıldığı belirtilen yapay tatlandırıcıların etkisi, sigara, kötü beslenme, yaş ve fiziksel aktivite gibi diğer değişkenlerle karşılaştırarak incelendi.

Fransa'nın INSERM enstitüsünde araştırma direktörü ve çalışmanın koordinatörü Mathilde Touvier, verdiği demeçte, fazla miktarda tatlandırıcı tüketen katılımcılarda tüketmeyenlere kıyasla kanser riskinin yüzde 13 daha fazla olduğunu vurguladı.

103 bin katılımcının yüzde 79'u kadındı ve yüzde 37'si yapay tatlandırıcılar tüketti.



Meşrubatlar tüketilen yapay tatlandırıcıların yarısından fazlasını oluştururken, kutu tatlandırıcılar yüzde 29'unu oluşturdu.

Çalışmanın bulgularında tatlandırıcı kullanımının "meme kanseri ve obezite ile ilişkili kanserler için daha yüksek riskler oluşturduğu tespit edildi.



Touvier, "tüketicilerin yaşam tarzlarıyla bağlantılı önyargıları tamamen dışlayamayız" diyerek, çalışmanın sonuçlarını doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü ve İngiltere Kanser Araştırmaları, tatlandırıcıların kansere neden olmadığını ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından kullanım için yetkilendirildiğini söylemişti.



Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Michael Jones ise, çalışmada bildirilen bağlantının "nedensellik anlamına gelmediğini" ve "yapay tatlandırıcıların kansere neden olduğunun kanıtı olmadığını" söyledi.

Bulguların "tatlandırıcı yerine yapay tatlandırıcı kullanan kişilerde kanser riskinin artabileceğini" öne sürebileceğini söyledi.