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SON DAKİKA2035'e kadar dünyanın yarısı obez ya da fazla kilolu olma yolunda

Yapay tatlandırıcılardaki tehlike… Kalp krizi ve felç riskini artırıyor

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Uzmanlar, işlenmiş gıdalarda ve gazlı içeceklerde kullanılan yapay tatlandırıcılar için uyardı. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmalarda bu tip katkı maddelerinin, kalp krizi ve felç riskini artırdığı belirtiliyor.
Yapay tatlandırıcılardaki tehlike… Kalp krizi ve felç riskini artırıyor

Şeker yerine kullanılan katkı maddesi eritritol; tatlılara, içeceklerde ve atıştırmalıklarda sıfır kalorili olmaları için kullanılırken gün geçtikçe daha da popüler hale geldi. Özellikle son yıllarda obezite salgınıyla mücadele etmek için yiyecek ve içeceklere sıklıkla eklendiği görüldü. Ancak bilim insanları şimdi, bu katkı maddesinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Cleveland Clinic Lerner Araştırma Enstitüsü’ndeki bilim insanları, yaptıkları araştırmada; kardiyovasküler hastalık riski açısından izlenmeye gönüllü olan 1.157 hasta arasında bu katkı maddesinin daha yüksek kalp krizi ve felç riski ile ilişkili olduğunu buldular.

Çalışmada, üç yıl boyunca kanlarında yüksek düzeyde şekersiz tatlandırıcı, özellikle eritritol bulunan hastaların kalp krizi veya inme riski geçirme risklerinin daha yüksek olduğu görüldü.

Bilim insanları, çalışmadan elde ettikleri sonuçların; biri ABD’de 2.000’den fazla, diğeri Avrupa’da 883 kişiyle yapılan benzer çalışmaların analizlerini de doğruladığını söyledi.

Üç çalışmadaki hastalar da 60 yaşın üzerindeydi ve zaten kardiyovasküler hastalık riski yüksekti. Kanlarında yüksek eritritol seviyelerine sahip olanlar, düşük seviyelere sahip olanlarla karşılaştırıldığında, kalp krizi ve inme geçirme olasılıklarının iki kat fazla olduğu bulundu.

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