  • BIST 9765.12
  • Altın 2975.528
  • Dolar 35.0159
  • Euro 36.7713
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Yapay zeka bunadı mı? Bilişsel testte ilginç sonuçlar

»
Son yapılan bir araştırma, büyük dil modelleri olarak bilinen yapay zeka teknolojilerinin, insanlarda erken bunama belirtilerini tespit etmek için kullanılan testlerde bilişsel zayıflık belirtileri sergilediğini ortaya koydu.
Yapay zeka bunadı mı? Bilişsel testte ilginç sonuçlar

The BMJ dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, ChatGPT 4, Claude 3.5 ve Gemini gibi popüler yapay zeka modelleri, Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi’nde (MoCA) düşük puanlar aldı.

Bu test, dikkat, hafıza, dil, görsel-uzamsal beceriler ve yürütücü işlevler gibi bilişsel yetileri ölçmek için kullanılıyor.

Çalışma ayrıca, tıpkı yaşlanan insan hastalar gibi, daha eski yapay zeka modellerinin de testlerde daha düşük performans gösterdiğini ortaya koydu.

Yazarlar, bu bulguların "yapay zekanın yakında insan doktorların yerini alacağı" yönündeki düşünceyi sorgulattığını öne sürüyor.

Yapay zeka gelişmeleri ve kaygılar

Son dönemdeki yapay zeka gelişmeleri, sohbet robotlarının tıp alanındaki görevlerde insan doktorları geçip geçemeyeceği konusunda hem heyecan hem de endişe uyandırdı.

Önceki çalışmalar, büyük dil modelleri (BDM)'nin çeşitli tıbbi teşhis görevlerinde başarılı olduklarını gösterse de, bilişsel gerileme gibi insan benzeri bilişsel bozukluklara karşı olası kırılganlıkları şimdiye kadar pek araştırılmamıştı.

Yapay zekanın bilişsel yeteneklerinin değerlendirilmesi

Bu bilgi boşluğunu doldurmak için araştırmacılar, önde gelen ve halka açık olarak bulunan büyük dil modelleri olan ChatGPT 4 ve 4o (OpenAI tarafından geliştirilen), Claude 3.5 "Sonnet" (Anthropic tarafından geliştirilen) ve Gemini 1 ve 1.5 (Alphabet tarafından geliştirilen) versiyonlarını, Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) testini kullanarak değerlendirdiler.

MoCA testi, genellikle yaşlı erişkinlerde bilişsel bozukluk ve erken dönem demans belirtilerini tespit etmek için yaygın olarak kullanılır.

Bir dizi kısa görev ve soru aracılığıyla dikkat, bellek, dil, uzamsal beceriler ve yürütücü işlevler gibi yetenekleri değerlendirir. Testin maksimum puanı 30'dur ve 26 veya üzeri puan genellikle normal kabul edilir.

Yapay zeka modellerine her görev için verilen talimatlar, insan hastalara verilenlerle aynıydı. Puanlama resmi kılavuzu takip etti ve bir nörolog tarafından değerlendirildi.

ChatGPT 4o, MoCA testinde en yüksek puanı (30 üzerinden 26) aldı, ardından ChatGPT 4 ve Claude (30 üzerinden 25) geldi.

Gemini 1.0 ise en düşük puanı (30 üzerinden 16) aldı.

Görsel ve yürütücü işlevlerde zorluklar

Tüm sohbet robotları, sayı ve harfleri artan sırada birbirine bağlama (yol izleme görevi) ve belirli bir saati gösteren bir saat yüzü çizme (saat çizme testi) gibi uzamsal beceriler ve yürütücü işlevlerde düşük performans gösterdi.

Gemini modelleri, beş kelimelik bir diziyi hatırlama (gecikmeli hatırlama) görevini başaramadı.

Adlandırma, dikkat, dil ve soyutlama dahil olmak üzere diğer çoğu görev, tüm sohbet robotları tarafından iyi bir şekilde yerine getirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • X'i terk eden şirketlerin sayısı artıyor, 20 Ocak için toplu terk çağrısı yapılıyor12 Aralık 2024 Perşembe 13:04
  • Google, "Google'da Yılın Arama Trendleri" verilerini yayımladı.10 Aralık 2024 Salı 13:34
  • YouTube Music için yeni bir özellik eklendi10 Aralık 2024 Salı 09:41
  • İnternet sitelerinin trafiği çakıldı: Google'a neler oluyor?24 Kasım 2024 Pazar 19:26
  • Brezilya Devlet Başkanının eşi Rosangela Silva, Elon Musk'a küfretti18 Kasım 2024 Pazartesi 09:26
  • Pentagon'dan yeni UFO raporu: Yüzlerce karşılaşma kayda geçti17 Kasım 2024 Pazar 10:34
  • 27 milyon takipçisi olan The Guardian, “toksik” diyerek X'i bıraktı: Elon Musk, siyasî söylem için kullanıyor14 Kasım 2024 Perşembe 11:53
  • ABD'li sosyal medya kullanıcıları, X'in alternatifi Bluesky'a yöneliyor12 Kasım 2024 Salı 21:55
  • Tesla'nın sahibi Elon Musk robotaksi, robovan ve Optimus robotları tanıttı: 'Gelecek geleceğe benzemeli'13 Ekim 2024 Pazar 19:33
  • Bayraktar: KKTC’de TEKNOFEST düzenlemeyi hedefliyoruz02 Ekim 2024 Çarşamba 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti