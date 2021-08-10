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Yapay zeka bunamayı bir günde teşhis edebilir

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Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları yapay zekayı kullanarak bunamayı tek seferde teşhis edebilen bir sistem geliştirdi.
Yapay zeka bunamayı bir günde teşhis edebilir

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları yapay zekayı kullanarak bunamayı tek seferde teşhis edebilen bir sistem geliştirdi. Tedavi için erken teşhisin çığır açabileceği belirtiliyor.

Yapay zekanın nörologların bile göremediği beyin taramalarındaki kalıpları tanımlayıp bunamayı bir günde teşhis edebileceği bir sistem üzerinde çalışılıyor.

Ayrıca bunamanın durumunun ne olacağını, uzun yıllar stabil mi kalacağını, acil tedavi gerekip gerekmediğini de tahmin edebiliyor.

Şu anda demansı teşhis etmek için birkaç tarama ve test gerekebiliyor.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Kourtzi'nin kurduğu sistem, demansı olabileceğinden endişelenenlerin beyin taramalarını binlerce demans hastasının beyin taramaları ve ilgili tıbbi kayıtlarıyla karşılaştırıyor.

Algoritma, uzman nörologların bile göremediği taramalardaki kalıpları tanımlayabiliyor ve bunları veritabanındaki hasta sonuçlarıyla eşleştirebiliyor.

Erken teşhiste çığır açabilir

Araştırmacılar, sistemleriyle daha erken teşhislerin hasta sonuçlarını büyük ölçüde iyileştirebileceğini söylüyor.

Prof Zoe Kourtzi, "Erken müdahale edersek, tedaviler erken başlayabilir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve aynı zamanda daha fazla hasarı önleyebilir" dedi.

Klinik öncesi testlerde, beyin taramasında belirgin bir hasar belirtisi olmasa bile semptomlar gelişmeden yıllar önce demansı teşhis edilebildi.

Kliniklerde kullanılacak
Addenbrooke Hastanesinde ve ülke çapındaki diğer hafıza kliniklerinde yapılan deneme, demans teşhisinin geleneksel yollarının yanı sıra klinik bir ortamda çalışıp çalışmadığını test edecek.

İlk yıl, yaklaşık 500 hastanın katılması bekleniyor.

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