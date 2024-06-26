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Yapay zeka çağının yeni mesleği: Prompt mühendisliği

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Neredeyse sorulan tüm sorulara yanıt veren yapay zeka teknolojisi, her geçen gün daha da büyüyor. Bu sistemden daha yüksek verim almak için ise talimatların dikkatli şekilde tasarlanması gerekiyor.
Yapay zeka çağının yeni mesleği: Prompt mühendisliği

Günümüzde teknoloji artık gelişmekle kalmıyor hayatın bir parçası haline geliyor. Öyle ki, yapay zekanın bu kadar hızlı gelişip her konuda adres olacağı tahmin edilmiyordu. En azından bir süre daha gelişmesi beklenecek bir icattı ama öyle olmadı. Yapay zeka, her alanda insanların yardımcısı olmaya başladı bile.

Fakat yapay zekayı kullanabilmenin de bazı incelikleri var. Verilen talimatların en iyi şekilde tasvir edilmesiyle alınan sonucun kalitesi oldukça artıyor. Hatta bu iş, bir meslek olarak karşımıza çıkıyor: Prompt mühendisliği.

 

Yapay zeka çağının yeni mesleği: Prompt mühendisliği

 

Prompt mühendisliği hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Güvenli İnternet Merkezi Koordinatörü Dr. Şahin Bayzan ile konuştuk.

Prompt mühendisliği nedir?

Dr. Bayzan, prompt mühendisliğinin, yapay zeka modellerinin istenilen sonuçları üretmesini sağlayan talimatların, yani promptların, dikkatli bir şekilde tasarlanmasını ve ayarlanmasını amaçlayan yeni bir kavram olarak düşünülebileceğini söylüyor.

“Oldukça hızla gelişen bir alan olan prompt mühendisliği, yakın bir gelecekte birçok sektörde önemli rol oynayacak potansiyele sahip olacak. Bu alanda uzmanlaşmak, yapay zeka dil modellerinin gücünü en iyi şekilde kullanarak çeşitli uygulamalarda inovasyon ve verimlilik sağlamaya yardımcı olacaktır.”

Bayzan, yapay zeka modellerinin, doğru ve istenilen sonuçları üretebilmek için verilen talimatlara (promptlara) büyük ölçüde bağımlı olduğunu belirtiyor. "Bu talimatlar, modelin anlayacağı ve uygun bir şekilde yanıt vereceği biçimde formüle edilmeli" diyor ve ekliyor:

“Prompt mühendisliği, bu noktada devreye girerek, dil modellerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve belirli görevler için optimize edilmiş yanıtlar almak amacıyla doğru girişlerin tasarımını ve ayarlanmasını sağlar.”

 

Yapay zeka çağının yeni mesleği: Prompt mühendisliği

 

Doğru prompt kullanımının önemi nedir?

Öğrenmenin en etkili yöntemlerinden biri soru sormaktır. Bayzan, doğru bilgiyi elde etmek için sorunun nasıl sorulduğunun büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bir yapay zeka modelinin istenilen cevabı tam ve doğru bir şekilde verebilmesinin, sorulan sorunun niteliğine bağlı olduğuna dikkati çekiyor.

“Bu bağlamda, prompt mühendisliği, etkili ve net sorular formüle ederek yapay zekanın performansını optimize eder. İyi tasarlanmış bir prompt, modelin doğru ve ilgili yanıtlar üretmesini sağlar, böylece kullanıcılar aradıkları bilgiyi daha verimli bir şekilde elde ederler. Bu nedenle, yapay zeka ile etkileşimde doğru prompt kullanımı, öğrenme sürecinin başarısını ve yapay zeka destekli sistemlerin etkinliğini artırır.

İyi tasarlanmış promptlar, modelin daha doğru ve ilgili yanıtlar üretmesini sağlar ve modelin belirli görevleri daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur. Ayrıca net ve anlaşılır promptlar, kullanıcı deneyiminin iyileşmesine ve beklentilerin karşılanmasına önemli katkılar sunar.”

Prompt mühendisi olmak için hangi özellikler aranıyor?

Bayzan, prompt mühendisi olmayı düşünen kişilerde aranan özelliklerden de bahsediyor.

Kişinin, temel yapay zeka ve dil modelleri konularında geniş bilgiye sahip olması gerektiğini belirtiyor. Özellikle Python gibi programlama dillerinde yetkin olması, dilin yapısı ve dil işleme teknikleri konusunda da yeterli eğitimi almış olması gerektiğine vurgu yapıyor. 

Ayrıca, veri analizi ve veri işleme yetkinliği ile etkili iletişim becerileri de önemli. Problem anlama ve çözme yeteneği bulunmasının, bu alandaki güncel gelişmeleri takip edebilmesinin ve sürekli öğrenmeye açık, güvenlik ve etik bilincine sahip olmasının beklendiğini de ifade ediyor.

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