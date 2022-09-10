Yapay zeka destekli mikro robotlar bizi ameliyat veya tedavi edebilir

Bilim insanlarının, yapay zeka (AI) kullanarak geliştirdiği yüzebilen küçük robotlar, bir gün vücudunuza ilaç vermek veya içinizde hassas ameliyatlar yapmak için kan dolaşımınıza girebilirler.

Minik robotların vücutta yüzebilmesi ve sağlık sorunlarını hassas bir şekilde çözebilmesi fikri uzun zamandır bilim kurgunun konusuydu.

Ancak yapay zeka destekli robotikte büyük bir atılım sayesinde, “nanobotların” gerçeğe dönüşmesine bir adım daha yaklaşmış olabiliriz.

Daily Star’da yer alan habere göre, ABD’deki Santa Clara Üniversitesi ve Hong Kong’daki Hong Kong Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, derin öğrenme AI teknolojisinin yardımıyla mikro robotlara yüzmeyi başarıyla öğretti.

Bu, küçük robotların artık tıpkı bakteriler gibi insan vücudunda yüzebileceği ve fütüristik tıp için büyük etkileri olduğu anlamına geliyor.

FARKLI HIZLARDA VE YÖNLERDE YÜZMEYİ ÖĞRENDİLER

Communications Physics’te yayınlanan çalışmada, araştırmacılardan oluşan ekip, yapay zeka destekli robotlarının tıpkı insanlar gibi farklı hızlarda ve farklı yönlerde yüzmeyi öğrenebildiklerini söyledi.

Araştırmacılar, tüm vücudu etkileyebilecek tek bir hastalık için ilaç almak yerine, bu tarz “mikro robotlar”ın ilacı doğrudan soruna iletebileceğini ve kötü yan etkilerden kaçınmanıza yardımcı olabileceğini umut ediyor.

Doktorlar da, bu küçük yüzücüleri, bir cerrahın ulaşmakta zorlanacağı yerlerde hassas işlemler yapabildikleri için ameliyatlarda kullanmayı düşünüyorlar.