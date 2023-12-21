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Yapay zeka, fiziksel beceri oyununda bir insanın rekorunu kırdı

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İsviçreli araştırmacılar tarafından 6 saatte geliştirilen bir yapay zeka, bir labirent oyununda 35 yıldır bu oyunu oynayan ve 15.41 saniye ile rekoru elinde bulunduran Goran Danielsson'u 14.48 saniye ile geride bırakmayı başardı.
Yapay zeka, fiziksel beceri oyununda bir insanın rekorunu kırdı

Yapay zekaya sahip bir robot, labirent misket oyununda insanları yenerek hem fiziksel beceri hem de öğrenmede ustalaşabileceğini gösterdi.

Oyunun amacı bir misketi oyun tahtası üzerindeki engellerde dolaştırarak boşluklara düşmemesini sağlayıp bitiş çizgisine ulaştırmak.

İNSANDAN DAHA İYİ BECERİLERE SAHİP OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU

Hassasiyet ve sabır gerektiren bu oyunda yapay zeka bir insandan yalnızca zihinsel olarak değil, fiziksel olarak da daha iyi becerilere sahip olduğunu ortaya koydu.

YAPAY ZEKA 35 YILDIR OYUNU OYNAYAN BİR İNSANIN REKORUNU KIRDI

İsveçli Lars Goran Danielsson, 35 yıldır bu oyunu oynadığı ve labirenti 15.41 saniyede tamamlayarak rekoru elinde bulunduruyordu.

Ancak İsviçreli araştırmacılar tarafından üretilen CyberRunner adlı robot, sadece altı saatlik çalışmanın ardından labirenti 14,48 saniyede tamamlamayı başardı.

Böylelikle 6 saatte geliştirilen bir yapay zeka 35 yıldır bu oyunu oynayan bir insanın rekorunu kırmış oldu.

ETH Zürih'te Dinamik Sistemler ve Kontrol Profesörü Raffaello D'Andream şunları söyledi: "Bu sadece insanları bir oyunda yenmekle ilgili değil. İnsanları doğrudan fiziksel beceri ve maharet gerektiren bir oyunda yenmektir.

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