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Yapay zeka, insanlardan daha komik olabilir mi?

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Komedyen Karen Hobbs, Haziran ayında bir akşam sahneye çıkmadan önce kendini her zamankinden daha gergin hissediyordu.
Yapay zeka, insanlardan daha komik olabilir mi?

İngiltere’nin tanınmış gezgin komedyenlerinden olan Hobbs, bu yıpratıcı stand-up sahnelerine oldukça aşina birisi.

Gezgin komedyenler tanımı, barlarda, kulüplerde, tiyatrolarda ve festival gibi yerlerde stand-up komedisi yapan kişiler için yapılıyor. Bu tip gösteriler, öngörülemez ve ‘zoraki kahkahalar’ konusunda da epey ünlüdür.

Hobbs da İngiltere'nin en acımasız salonlarından bazılarında bu mücadeleyi vermiş bir komedyen.

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