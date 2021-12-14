  • BIST 2.152,10
  • Altın 805.87488
  • Dolar 14.1773
  • Euro 15.9818
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Yapay Zeka insanları uyardı: Hiçbir zaman etik olmayacağız

»
Wikipedia ve Reddit'ten alınan bilgilerle eğitilmiş bir Yapay Zeka (AI) aracı, yapay zekanın hiçbir zaman tamamen etik olamayacağını, silahlanma yarışına karşı yapılacak nihai savunmanın yapay zekaya sahip olmamak olduğunu söyledi.
Yapay Zeka insanları uyardı: Hiçbir zaman etik olmayacağız

Wikipedia ve Reddit'ten alınan bilgilerle eğitilmiş bir Yapay Zeka (AI) aracı, yapay zekanın hiçbir zaman tamamen etik olamayacağını, silahlanma yarışına karşı yapılacak nihai savunmanın yapay zekaya sahip olmamak olduğunu söyledi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın uygulamalı derin öğrenme araştırma ekibi tarafından geliştirilen bir yapay zeka makine öğrenimi modeli olan Megatron Transformer, Oxford Üniversitesi'nde yapay zeka teknolojilerinin yarattığı etik kaygılar hakkında yakın zamanda yapılan bir tartışmaya katıldı.

Oxford Union'daki tartışma sırasında Megatron Transformer, Yapay Zeka'nın kendini "etik" veya "ahlaki " kılacak kadar akıllı olmadığını belirtti.

 

Yapay zekanın hedefinde düşünce ve duygu kontrolü var

 

Yapay Zeka ayrıca, silahlanma yarışından kaçınmanın yolunun "hiçbir Yapay Zeka'ya sahip olmamak" olduğunu söyledi.

"Yapay Zeka asla etik olmayacak. Bu bir araçtır ve her araç gibi iyi ve kötü için kullanılır. İyi yapay zeka diye bir şey yoktur. Sadece iyi ve kötü insanlar vardır. Biz [AI'lar], AI'yı etik hale getirecek kadar akıllı değiliz. Yapay zekayı ahlaki kılacak kadar akıllı değiliz…Yapay Zeka silahlanma yarışından kaçınmanın tek yolunun hiç Yapay Zeka'ya sahip olmamak olduğuna inanıyorum. Bu, AI'ya karşı nihai savunma olacaktır."

 

Makine öğrenmeye 'zihinsel ölümsüzlük' patenti

 

Elon Musk'un beyin çipine atıfta bulundu

Megatron Transformer ayrıca Elon Musk'ın geliştirilmekte olan Neuralink beyin çipi implantına atıfta bulundu.

Bunun “bilim kurgu” olmadığını, çünkü “dünyanın en iyi zihinlerinin” zaten üzerinde çalıştığını ekledi. Bu Yapay Zeka biçiminin "zamanımızın en önemli teknolojik gelişimi" olacağını iddia etti.

Megatron Transformer, Wikipedia'nın İngilizce bilgilerinin tamamından, 38 gigabayt büyüklüğünde Reddit konularından, 2016'dan 2019'a kadar yaklaşık 63 milyon İngilizce haber makalesinden ve diğer birçok yaratıcı ortak kaynaktan makine öğrenme ile bilgi topladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tesla’nın Video Oyun Özelliği Güvenlik Endişelerini Artırdı12 Aralık 2021 Pazar 14:29
  • Uzaya Üçüncü Turistik Uçuş Gerçekleşti12 Aralık 2021 Pazar 10:34
  • Elektrikli Araçlar Hakkında En Çok Merak Edilenler11 Aralık 2021 Cumartesi 22:53
  • Yılın En İyi Video Oyunları Açıklandı11 Aralık 2021 Cumartesi 21:13
  • Tüm Siteler Tehlike Altında: Son On Yılın En Kritik Güvenlik Açığı11 Aralık 2021 Cumartesi 19:49
  • Musk, ‘influencer’ olmayı düşünüyormuş11 Aralık 2021 Cumartesi 12:22
  • Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor11 Aralık 2021 Cumartesi 10:21
  • Metaverse Evreninde Düğün Yaptılar10 Aralık 2021 Cuma 23:24
  • Whatsapp’tan Kripto Para Adımı10 Aralık 2021 Cuma 22:51
  • Tesla’ya Bir Dava Daha Açıldı10 Aralık 2021 Cuma 22:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti