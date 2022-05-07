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Yapay zeka, ‘karakolda doğru söylüyor, mahkemede şaşırıyor’

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Hayatı kolaylaştırmak için çeşitli alanlarda kullanılan yapay zeka (YZ) ne kadar ‘zeki’? Araştırmalar, laboratuvar sonuçlarıyla gerçek hayatın farklı olduğunu gösteriyor, bilim insanları daha kesin sonuç veren ‘YZ zeka testleri’ üzerinde çalışıyor.
Yapay zeka, ‘karakolda doğru söylüyor, mahkemede şaşırıyor’
Fotoğraf: Tara Winstead / Pexels

 

Science dergisinde yayımlanan habere göre yapay zekanın performansını ölçmenin bir yolu da insanlarla aynı teste tabi tutmak. Bu testlerden biri yapay zekanın dili insandan çok daha iyi anladığını gösterdi. Bu ölçümlerde YZ 100 üzerinden 90 alarak ortalama insanın çok daha üstüne çıktı. Benzer testler görüntü tanıma, el yazısı tanıma, ses tanıma ve okuduğunu anlama becerileri konusunda da yapıldı. Hepsinde yapay zeka ortalama insandan daha iyi sonuçlar verdi.

Ancak gerçek hayattaki uygulamalarda YZ’nin bu becerilerinin daha düşük olduğu gözlemleniyor. Bu da yapay zekadaki en büyük sorunlardan birini ortaya koyuyor: Yapay zekaya nasıl zeka testi yapılır? Bilim insanları yapay zekanın zekasını ölçecek yeni modeller üzerinde çalışıyor.

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